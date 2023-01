Explosão em Cabul causa número indeterminado de mortos e feridos

O governo provisório dos talibãs informou hoje (1º) que uma explosão ocorrida perto da zona militar do aeroporto de Cabul causou um número indeterminado de mortos e feridos.

“Esta manhã ocorreu uma explosão no exterior de uma casa de guarda, na zona militar do aeroporto de Cabul”, disse o porta-voz do Ministério do Interior afegão, Abdul Nafi Tekor.

Ele confirmou que a explosão causou vários mortos e feridas, sem indicar um número exato.

“Partilharemos mais informação depois de investigarmos a área”, disse Tekor à agência de notícias EFE.

Os talibãs, que governam o Afeganistão desde que assumiram o controle de Cabul, em 15 de agosto de 2021, não confirmaram se a explosão foi resultado de um ataque. O país tem enfrentado, nos últimos meses, um aumento do nùmero de atentados.

O Estado Islâmico (EI) Khorasan, ramo afegão do grupo terrorista, surgiu como a principal ameaça à estabilidade do país, embora os fundamentalistas insistam em negar que a organização armada constitua um desafio à segurança.

O EI reivindicou um ataque na última segunda-feira (26), que matou três membros das forças de segurança dos talibãs, incluindo um comandante da polícia, no Nordeste do Afeganistão.

No dia12 de dezembro, o mesmo grupo praticou atentado contra um hotel frequentado por cidadãos chineses em Cabul. Os três autores do ataque morreram e 18 pessoas ficaram feridas.

Em resposta a esses ataques, os talibãs realizaram operações em várias partes do país, numa tentativa de desmantelar o EI Khorasan.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.