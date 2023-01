Copa do Mundo feminina é o destaque do futebol em 2023

Tendo a disputa da Copa do Mundo de futebol feminino como destaque, o ano de 2023 promete muitas emoções para os amantes da modalidade. Porém, a ação já começa na próxima segunda-feira (2), com a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o torneio mais tradicional da base do futebol brasileiro.

Se em 2022 as atenções de torcedores de todo o mundo se concentraram no Catar, sede do Mundial masculino, em 2023 os olhos estarão na Austrália e na Nova Zelândia, que, entre 20 de julho e 20 de agosto, receberão a Copa do Mundo de futebol feminino.

O Brasil estará na competição, na qual buscará o inédito título. A equipe comandada pela sueca Pia Sundhage faz parte do Grupo F, ao lado de França, Jamaica e de um time que será definido na repescagem, e contra o qual a seleção estreará no Mundial no dia 24 de julho.

Porém, antes a equipe canarinho disputa a primeira edição da Finalíssima Feminina, no dia 6 de abril no estádio de Wembley (Londres). O Brasil, atual campeão da América do Sul, mede forças com a Inglaterra, campeã da Europa.

Eliminatórias para a Copa de 2026

Para a seleção masculina o principal compromisso em 2023 serão as primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Copinha

Mas a temporada do futebol brasileiro começa já nesta segunda, com a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Copinha reunirá 128 equipes dos 26 estados e do Distrito Federal, que atuarão em 32 sedes, distribuídas por 30 cidades paulistas. O torneio vai até o dia 25, aniversário da capital paulista. Tradicionalmente, nos primeiros dias do ano também são disputados os primeiros jogos dos Campeonatos Estaduais.

Mundial, Libertadores e Sul-Americana

Em fevereiro, a partir do dia primeiro, o foco será o Mundial de Clubes, no qual o Flamengo buscará no Marrocos o bicampeonato da competição. No mesmo mês Altlético-MG e Fortaleza estarão envolvidos com a fase prévia da Copa Libertadores.

A fase de grupos da principal competição de clubes da América do Sul terá início apenas no dia 5 de abril. A decisão está programada para 11 de novembro, em sede ainda a ser definida. Já a versão feminina do torneio será disputada toda na Colômbia, entre 5 e 21 de outubro.

🔜🏆 Um novo caminho da #GloriaEterna! Os confrontos da Fase 2 e os cruzamentos da Fase 3 da CONMEBOL #Libertadores 2023 estão definidos. 👀🇧🇷 @Atletico e @FortalezaEC serão os primeiros brasileiros em campo, na semana de 22/2. ⚽️ Só 4⃣ clubes irão à Fase de Grupos. pic.twitter.com/Uhkn1ynzJp — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) December 21, 2022

Já a Copa Sul-Americana começará um pouco mais tarde, no dia 8 de março. A final está prevista para o dia 28 de outubro.

Competições nacionais

Entre os homens, as competições nacionais darão o pontapé inicial no dia 22 de fevereiro, com as primeiras rodadas da Copa do Brasil, cuja decisão está marcada para o dia 24 de setembro. Já a Série A do Campeonato Brasileiro será disputada entre os dias 16 de abril e 3 de dezembro.

No feminino, a competição que abre a temporada nacional é a Supercopa Feminina, entre 5 e 12 de fevereiro. No mesmo mês, mas a partir do dia 26, começa a Série A1 do Brasileiro Feminino, cuja final está programada para 17 de setembro.