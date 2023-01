Justiça do Irã aceita recurso contra sentença de morte

A Suprema Corte do Irã aceitou o recurso de um manifestante contra sua sentença de morte por supostamente danificar uma propriedade pública e enviou o caso de volta para revisão, disse hoje (31) o judiciário, enquanto um grupo de direitos humanos afirmou que mais confrontos têm eclodido no oeste do país.

Sahand Noor Mohammadzadeh, de 25 anos, foi preso em 4 de outubro e condenado à morte dois meses depois, sob a acusação de “travar uma guerra contra Deus” por supostamente tentar quebrar a divisória metálica de uma estrada em Teerã e atear fogo contra uma lata de lixo durante protestos antigoverno.

O homem rejeitou as acusações dizendo que foi forçado a confessar, e entrou em greve de fome há duas semanas.

O Irã executou duas pessoas envolvidas em protestos em massa que eclodiram em setembro, após a morte sob custódia da iraniana curda Mahsa Amini, presa pela polícia de moralidade que impõe um rígido código de vestimenta às mulheres.

Pena de morte

A Anistia Internacional disse que as autoridades iranianas buscam a pena de morte para pelo menos 26 outras pessoas, no que o grupo de campanha afirmou ser uma tentativa de intimidar os manifestantes.

O grupo de Direitos Humanos do Irã, com sede na Noruega, disse, esta semana, que pelo menos 100 manifestantes detidos enfrentaram possíveis sentenças de morte. As autoridades iranianas têm culpado os inimigos estrangeiros do Irã e seus agentes por orquestrar a agitação.

“A Suprema Corte aceitou o recurso de Sahand Noor Mohammadzadeh, um dos acusados nos recentes distúrbios. Seu caso foi enviado ao mesmo ramo do Tribunal Revolucionário para revisão”, disse, no Twitter, a agência de notícias do judiciário Mizan.

O tribunal não informou a razão para a decisão. O manifestante permanece na prisão aguardando o resultado da revisão.

Conflitos

O grupo de direitos humanos Hengaw anunciou que houve mais violência neste sábado, com uma pessoa morta e oito feridas em confrontos entre as forças de segurança e manifestantes em Javanrud, na província ocidental de Kermanshah.

O Hengaw, que reporta sobre as regiões curdas do Irã, publicou vídeos do que disse serem confrontos entre as forças de segurança e manifestantes que se reuniram em um cemitério 40 dias após a morte de sete outros manifestantes curdos. A agência de notícias Reuters não pôde verificar a filmagem.

