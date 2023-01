São Silvestre: 500 mil copos plásticos descartáveis serão reciclados

Os copos plásticos de água a serem distribuídos aos participantes da 97ª Corrida Internacional de São Silvestre, neste sábado (31), na capital paulista, serão reciclados. O material será transformado em mesas e cadeiras que vão ser doadas a escolas. Este é o terceiro ano da ação, realizada pela parceria do Movimento Plástico Transforma com a Fundação Cásper Líbero e a Yescom.

Ao longo dos 15 quilômetros (km) de percurso da corrida, que inicia às 8h05, serão distribuídos aos participantes cerca de 500 mil copos plásticos que, após o consumo da água, serão descartados nas vias.

Uma equipe contratada pelo Movimento coletará as embalagens, que serão transportadas até uma unidade de reciclagem, onde ocorrerá a fabricação da matéria-prima plástica e que, posteriormente, dará origem a novos produtos.

Com a ação, o evento almeja atingir resíduo zero de material plástico, ou seja, nenhum copo ser transportado aos aterros sanitários. Um dos objetivos da iniciativa é promover a destinação adequada dos resíduos plásticos gerados durante o evento, além da conscientização do público.

A estimativa da organização da corrida é de cerca de 32 mil inscritos. O fornecimento de água é essencial para a hidratação dos atletas e a embalagem plástica é a mais apropriada para o corredor ingerir o líquido de forma rápida e segura.

Em 2021, a ação transformou os copos plásticos coletados e reciclados em 1,2 mil caixas organizadoras que beneficiaram mais de 6 mil alunos de escolas públicas de São Paulo. Em 2019, as embalagens foram transformadas em 1,8 mil lixeiras, doadas para escolas públicas das cidades de Jaguariúna e São Carlos, no interior do estado.