Líderes internacionais prestam homenagens a Pelé

A morte do rei do futebol, Pelé, aos 82 anos, repercutiu nas redes sociais de líderes de países estrangeiros, que prestaram homenagem ao jogador brasileiro. Entre eles estão adversários históricos do Brasil no futebol, como Argentina, França e Itália. Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, morreu hoje (29), de falência múltipla de órgãos em decorrência de um câncer de cólon, no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista.

O presidente da França, Emmanuel Macron, publicou uma foto de Pelé acompanhada das palavras: “O jogo. O rei. A eternidade”. França e Brasil disputaram a final da Copa de 1998, quando os franceses levaram a melhor.

Le Jeu. Le Roi. L’Éternité.

O Jogo. O Rei. A Eternidade. pic.twitter.com/ZjeaF7zIGx — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 29, 2022

O presidente argentino, Alberto Fernández, classificou Pelé como “um dos melhores jogadores de futebol da história”. Os argentinos reivindicam que Diego Maradona ocupa o posto de maior craque de todos os tempos. “Lembramos sempre aqueles anos em que Pelé encantou o mundo com suas habilidades. Um grande abraço a sua família e ao povo do Brasil“, disse Fernandez.

Chefe de Estado da Itália, país adversário da equipe de Pelé na final da Copa de 1970, a primeira-ministra Giorgia Meloni disse que o craque brasileiro conseguiu deixar a sua marca mesmo nas gerações que não tiveram a sorte de vê-lo jogar. “Hoje o mundo inteiro chora uma lenda chamada Pelé”, escreveu nas redes sociais.



Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ex-jogador de futebol brasileiro – Ricardo Moraes/Arquivo Reuters/Direitos reservados

O presidente da Bolívia, Evo Morales, disse estar muito consternado com a morte do irmão Edson Arantes do Nascimento, “melhor jogador brasileiro de futebol do mundo“. “Nossa solidariedade a sua família, a seus amigos e admiradores. Pelé viverá para sempre na memória de quem admira e pratica o futebol”.

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, publicou uma nota no site oficial da Presidência da República Portuguesa em que lamenta a morte de Pelé e apresenta condolências ao povo brasileiro, familiares e amigos do jogador.

“Pelé foi um rei do Futebol, um símbolo do Brasil, marcou gerações e será para sempre recordado como um dos maiores do mais popular desporto do mundo“, diz o texto.

Ex-presidente dos Estados Unidos por dois mandatos, Barack Obama disse que Pelé era um dos maiores, um dos atletas mais reconhecidos do mundo e alguém que havia compreendido o poder do esporte de unir as pessoas. “Nossos pensamentos estão com sua família e com todos que o amavam e admiravam”.