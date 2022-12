Confira os nomes dos 37 ministros do futuro governo

O últimos nomes de ministros do futuro governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, foram anunciados hoje (29), em Brasília. No total, serão 37 ministérios. Desses, cinco são ligados à Presidência da República. Os ministros assumem o cargo no próximo domingo (1º).

Confira abaixo os nomes anunciados para todos os 37 ministérios:

Na Presidência da República:

Casa Civil – Rui Costa Secretaria-Geral – Márcio Macedo Secretaria de Relações Institucionais – Alexandre Padilha Gabinete de Segurança Institucional – Gonçalves Dias Secretaria de Comunicação – Paulo Pimenta

Na Esplanada dos Ministérios: