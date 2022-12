Conselho de Segurança da ONU denuncia proibições do Talibã a mulheres

O Conselho de Segurança das Nações Unidas pediu nesta hoje (27) a participação plena e igualitária de mulheres e meninas no Afeganistão, denunciando a proibição do governo liderado pelo Talibã de que mulheres frequentem universidades ou trabalhem para grupos de ajuda humanitária.

Em declaração acordada por consenso, o conselho de 15 membros disse que a proibição de mulheres e meninas frequentarem escolas secundárias e universidades no Afeganistão “representa uma crescente erosão do respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais”.

A proibição de mulheres nas universidades foi anunciada quando o Conselho de Segurança se reuniu sobre o Afeganistão na semana passada. As meninas foram banidas do ensino médio em março.

O conselho disse que a proibição de mulheres trabalhadoras humanitárias, anunciada no sábado, “teria um impacto significativo e imediato nas operações humanitárias no país”, incluindo as das Nações Unidas.

“Essas restrições contradizem os compromissos assumidos pelo Talibã com o povo afegão, bem como as expectativas da comunidade internacional”, disse o Conselho de Segurança, que também expressou apoio à missão política da ONU no Afeganistão, conhecida como Unama.

Quatro grandes grupos de ajuda global, cujos esforços humanitários alcançaram milhões de afegãos, anunciaram no domingo que estavam suspendendo as operações porque não conseguiam executar seus programas sem uma equipe feminina.

