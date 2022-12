Andrea Agnelli anuncia saída da presidência da Juventus

De saída da Juventus (Itália), o presidente Andrea Agnelli disse nesta terça-feira (27) que sua decisão de deixar o cargo principal do clube italiano não foi fácil de tomar, e que continua convencido de que agiu corretamente.

“Além de amar a Juventus, nos últimos anos dei o meu melhor para alcançar resultados dentro e fora do campo”, declaROU Agnelli aos acionistas reunidos em Turim para aprovar os resultados da equipe no ano fiscal encerrado em junho que apontou 238 milhões de euros em prejuízos.

A Juventus, time de maior sucesso da Itália, está sob escrutínio dos promotores italianos e observadores do mercado por suposta contabilidade fraudulenta, levando seu conselho a renunciar no mês passado. Os promotores solicitaram que Agnelli, outras 11 pessoas e o próprio clube fossem julgados.

Agnelli disse que, ao deixar o cargo, queria evitar qualquer risco de que as pessoas pensassem que sua situação pessoal poderia afetar as decisões do clube.

“A Juventus vem antes de tudo e de todos”, AFIRMOU. “Estou fortemente convencido de que agi corretamente nos últimos anos e que as acusações levantadas contra nós são infundadas”.

Na última segunda-feira (26), a Exor, empresa da família Agnelli e acionista controladora da Juventus, apresentou sua chapa para a nova diretoria do clube, que será indicada em assembleia de acionistas marcada para 18 de janeiro.

O novo conselho, formado por profissionais das áreas de contabilidade, DE auditoria e jurídica, será reduzido para cinco membros, dos 10 anteriores.

