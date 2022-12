Wolverhampton anuncia acerto com o brasileiro Matheus Cunha

O Wolverhampton (Inglaterra) acertou a contratação por empréstimo do atacante brasileiro Matheus Cunha junto ao Atlético de Madrid (Espanha), informaram os dois clubes no último domingo (25).

Cunha se juntará ao Wolverhampton a partir do dia 1º de janeiro em acordo que pode se tornar uma transferência permanente até 2027 caso certas cláusulas sejam acionadas, disse o clube inglês.

“Encontramos mais um presente debaixo da árvore”, publicou o Wolverhampton no Twitter, anunciando o jogador de 23 anos como a primeira contratação do time sob o comando do técnico Julen Lopetegui.

Julen Lopetegui’s first addition 🤩@mathcunha20 will join on loan from January 1st, 2023 ✍️ — Wolves (@Wolves) December 25, 2022

Cunha chegou ao Atlético em agosto de 2021 e marcou seis gols no Campeonato Espanhol em 40 jogos. Ele foi usado principalmente vindo do banco.

Antes disso, Cunha havia jogado no Campeonato Alemão, defendendo o RB Leipzig (entre 2018 e 2020) e depois o Hertha Berlin (por uma temporada).

O atacante fez sua estreia na seleção brasileira em setembro de 2021, nas Eliminatórias da Copa do Mundo, em vitória de 1 a 0 sobre o Chile. Um mês antes, ele havia conquistado o ouro com a seleção sub-23 do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.