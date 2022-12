Quatro pessoas morrem em deslizamento de terra em Minas Gerais

Quatro pessoas morreram em decorrência de um deslizamento de terra, na madrugada de hoje (25), na zona rural da cidade de Antônio Dias, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Segundo a Defesa Civil estadual, a região foi atingida por chuva intensa que durou cerca de duas horas.

No local do acidente, havia pelo menos quatro residências que foram atingidas pela queda do barranco. As pessoas estavam em uma confraternização de Natal.

Entre os mortos estão três mulheres e um menino de 12 anos. A Polícia Civil trabalha na identificação das vítimas. O boletim da Defesa Civil do estado, divulgado no fim da manhã, diz que 11 pessoas foram resgatadas e encaminhadas a hospitais da região. Duas pessoas estão desaparecidas.

Além de duas equipes da Defesa Civil, estão no local 43 policiais e bombeiros militares, com oito viaturas e duas aeronaves. Eles atuam para a localização dos desaparecidos e o restabelecimento dos serviços essenciais.

As estradas que dão acesso às comunidades atingidas estão obstruídas. O prefeito da cidade, Benedito de Assis Lima, conhecido como Ditinho, também está no local. No início da manhã de hoje, ele gravou um vídeo em que mostra o trabalho de máquinas para desobstruir as vias.

Previsão

O clima no estado seguirá com instabilidade e pancadas de chuvas isoladas, segundo o boletim da Defesa Civil. No centro-norte e leste mineiro, região do acidente, a tendência é de redução do volume de chuva. Mas o dia segue com nebulosidade. Nas demais regiões, a previsão é de que o aquecimento durante o dia e a umidade vão favorecer típicas pancadas de verão no período da tarde.

O balanço do período chuvoso no estado mostra que 104 municípios mineiros estão em situação de emergência. Oito pessoas morreram desde 21 de setembro, 1.484 estão desabrigadas e 7.370 estão desalojadas.