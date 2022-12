ONGs de ajuda humanitária suspendem atividades no Afeganistão

Três grandes entidades internacionais de ajuda humanitária, incluindo a Save the Children, disseram neste domingo (25) que estão suspendendo seus programas no Afeganistão em resposta à ordem do governo do Taliban de impedir o trabalho de colaboradoras.

No sábado (24), o governo ordenou que todas as organizações não governamentais locais e estrangeiras enviassem as mulheres de suas equipes para casa até novo aviso. Além disso, disse que a medida, que foi condenada globalmente, se justificava porque algumas mulheres não aderiram à interpretação do Taliban do código de vestimenta islâmico.

Três ONGs – Save the Children, Norwegian Refugee Council e CARE International – disseram em comunicado conjunto que estavam suspendendo seus programas enquanto aguardavam esclarecimentos sobre a ordem do governo.

“Não podemos efetivamente alcançar crianças, mulheres e homens em necessidade no Afeganistão sem nossa equipe feminina”, disse o comunicado, acrescentando que, sem as mulheres conduzindo o esforço, não teriam alcançado milhões de afegãos necessitados desde agosto do ano passado.

A suspensão de alguns programas de ajuda aos quais milhões de afegãos acessam ocorre em momento em que mais da metade da população depende de ajuda humanitária, segundo ONGs, e durante a estação mais fria do país montanhoso.

A declaração conjunta também destacou o efeito da proibição de mulheres em milhares de empregos em meio a uma enorme crise econômica.

Mais cedo, a agência de ajuda internacional AfghanAid disse que estava suspendendo imediatamente as operações enquanto consultava outras organizações. A entidade afirmou ainda que outras ONGs estavam tomando ações semelhantes.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha no Afeganistão também expressou preocupação neste domingo com a medida e uma proibição anterior de as mulheres frequentarem a universidade, alertando para “consequências humanitárias catastróficas a curto e longo prazo”.

Zabihullah Mujahid, porta-voz do governo do Taliban, rebateu as críticas, dizendo que todas as instituições que desejam operar no Afeganistão são obrigadas a cumprir as regras do país.

“Não permitimos que ninguém fale besteiras ou faça ameaças sobre as decisões de nossos líderes sob o título de ajuda humanitária”, disse Mujahid em post no Twitter, referindo-se a uma declaração da chefe da missão dos Estados Unidos no Afeganistão.

Em publicação no Twitter, a encarregada de negócios Karen Decker questionou como o Taliban planejava evitar a fome entre mulheres e crianças após a proibição. Ela destacou que os EUA são o maior doador de ajuda humanitária ao país.

