Espanha: ônibus cai em rio e deixa 3 mortos e 4 desaparecidos

Pelo menos três pessoas morreram e quatro estão desaparecidas depois que um ônibus de passageiros caiu de uma ponte no noroeste da Espanha, informaram serviços de emergência locais neste domingo.

Dois sobreviventes – o motorista do veículo e um passageiro – foram resgatados até agora do Rio Lerez, onde forte correnteza e fluxo intenso – devido às fortes chuvas que atingem a região da Galícia – dificultam os trabalhos de busca e resgate, disseram as autoridades.

Os sobreviventes foram levados para hospitais próximos com vários graus de lesão, acrescentaram.

O veículo da empresa Monbus viajava entre as cidades de Lugo e Vigo e tinha parado num centro penitenciário próximo do local do acidente.

O ônibus derrapou para fora da ponte por motivos que ainda não estão claros e caiu na água por volta das 21h30, horário local, do sábado.

Segundo dados preliminares, o ônibus transportava nove pessoas no total – o motorista e oito passageiros, disse a autoridade regional Maica Larriba.

“Não há mais corpos dentro do ônibus, então continuamos a busca pelas quatro pessoas desaparecidas”, acrescentou Larriba.

O rio permaneceu acima do limite de transbordamento durante a noite, o que obrigou os socorristas a suspender a operação por quase duas horas devido ao mau tempo e às condições do terreno. As atividades recomeçaram de manhã.

