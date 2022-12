Fifa investiga como chef celebridade chegou ao campo da final da Copa

A Fifa abriu uma investigação sobre como indivíduos obtiveram “acesso indevido” ao campo na final da Copa do Mundo, depois que imagens e vídeos do famoso chef turco Nusret Gokce comemorando com jogadores da Argentina se tornaram virais nas redes sociais.

Gokce, que é dono de uma rede de restaurantes e é conhecido como ‘Salt Bae’ por seu estilo teatral de salpicar sal nos bifes, postou vídeos e fotos em sua página do Instagram com os jogadores da Argentina após a vitória sobre a França na final.

Ele também foi fotografado segurando o troféu da Copa do Mundo. Segundo o site da Fifa, o troféu só pode ser tocado por um “grupo muito seleto de pessoas”, incluindo ex-vencedores e chefes de Estado.

Vídeos que circulam nas redes sociais também mostram Gokce segurando o braço de Lionel Messi na tentativa de chamar a atenção do capitão argentino.

“Após uma revisão, a Fifa está determinando como os indivíduos obtiveram acesso indevido ao campo após a cerimônia de encerramento no estádio Lusail em 18 de dezembro”, disse o órgão regulador do futebol mundial em um comunicado. “Ação interna apropriada será tomada.”

