Trem do Corcovado reabre após queda de árvore interromper serviço

O Trem do Corcovado retomou as atividades, às 10h da manhã de hoje (22), depois que uma árvore caiu sobre os trilhos e interrompeu o serviço ontem (21). De acordo com a concessionária que administra o serviço, a volta do funcionamento só ocorreu quando a via estava 100% liberada com segurança.

A forte chuva na madrugada de quarta-feira provocou um deslizamento de terra e a queda da árvore perto da estação Paineiras, a penúltima da linha. O caminho, que é muito visitado por turistas, se estende do Cosme Velho, na zona sul do Rio, ao monumento do Cristo Redentor, um dos mais importantes cartões-postais da cidade.

Logo após a interrupção, a concessionária informou que os passageiros não foram atingidos. “Não houve nada grave e os passageiros que estavam descendo desembarcaram na estação de Paineiras e desceram de van”, informou.

Cerca de 12 funcionários da manutenção do trem e 14 trilheiros do Parque Nacional da Tijuca trabalharam no local do deslizamento para desobstruir a passagem e reparar os estragos.