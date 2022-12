Putin: não há limite para apoio financeiro às Forças Armadas da Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu nesta quarta-feira (21) dar às Forças Armadas do país tudo o que elas pedirem para apoiar a campanha militar na Ucrânia.

Em discurso aos chefes da área de Defesa em Moscou, Putin disse que não há limites financeiros para o que o governo forneceria às Forças Armadas

Acrescentou que a Rússia precisa reconhecer a importância dos drones no conflito de dez meses e que o míssil Sarmat hipersônico, da Rússia – apelidado de “Satanás 2” -, estará pronto para ser lançado em futuro próximo.

Tragédia em comum

Vladimir Putin afirmou ainda que as perdas no campo de batalha na Ucrânia são uma “tragédia em comum” e que continua a ver o povo ucraniano como “nação irmã”, apesar do que chama de “operação militar especial” realizada por Moscou no país vizinho.

Para o presidente russo, os inimigos do país querem ver sua desintegração. Ele reafirmou que a Rússia foi forçada a realizar ação militar contra a Ucrânia devido ao que chamou de “provocações” ocidentais, ideia que Kiev e o Ocidente classificam como falsa.

Heróis russos

Putin prometeu que o país atingirá todos os objetivos em sua campanha militar na Ucrânia, ao mesmo tempo que rotulou os soldados russos e chefes da área de Defesa de “heróis”, em discurso em Moscou.

Durante encontro de fim de ano com as principais autoridades da área de Defesa, ele afirmou que a aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) está usando toda a sua capacidade contra a Rússia. Apelou aos líderes militares para que usem a experiência adquirida combatendo na Síria e durante os dez meses da operação na Ucrânia.

