Fábio Faria é exonerado da pasta das Comunicações

Está publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (21) a exoneração do ministro das Comunicações, Fábio Faria.

A publicação, assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, diz que foi Faria que pediu demissão do cargo que ocupava desde junho de 2020. Não foi nomeado um substituto para a pasta.

Com a exoneração, Fábio Faria, do PP, reassume o mandato de deputado federal pelo estado do Rio Grande do Norte, que termina em 1º de fevereiro de 2023. O parlamentar foi um dos coordenadores políticos da campanha de Bolsonaro e não se candidatou a nenhum cargo eletivo no último pleito.

“Muita gratidão ao PR Jair Bolsonaro pelo convite e missão de conectar os brasileiros, fazer o leilão 5G e melhorarmos o ecossistema do setor de telecomunicações e radiodifusão”, disse Faria no Twitter.

Matéria atualizada às 11h50