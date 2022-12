Chuvas matam duas adolescentes em Camboriú

As fortes chuvas que caíram em Santa Catarina nas últimas horas provocaram a morte de duas adolescentes em Camboriú, no litoral norte do estado, na madrugada de hoje (20). Segundo a prefeitura municipal, as jovens foram vítimas de um soterramento no bairro Jardim Aliança.

A irmã mais nova delas, de 9 anos, foi levada para o hospital. O prefeito do município, Elcio Rogério Kuhnen, decretou situação de emergência, pelo prazo de 180 dias, a partir de hoje.

O coordenador da Defesa Civil para a região de Itajaí, Daniel Cardoso, afirmou que além de Camboriú, os municípios de Itajaí, Porto Belo, Itapema e Penha foram atingidos por alagamentos e deslizamentos de terra.

As chuvas também provocaram interdições em rodovias do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a BR-101 foi totalmente bloqueada na altura do Morro dos Cavalos, em Palhoça. Também há bloqueios no sentido sul nos trechos do Morro do Boi, em Balneário Camboriú, e do km 102, em Palhoças. A BR-280 está bloqueada para veículos pesados em Corupá.

O município de Florianópolis cancelou os eventos de comemoração de Natal nos bairros, que estavam previstos para começar ontem. A rodovia SC-405, dentro da cidade, também foi bloqueada. O prefeito Topázio Neto divulgou um vídeo em suas redes sociais, pedindo para que as pessoas evitem sair de casa.