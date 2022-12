Navio naufraga na Tailândia; há dezenas de desaparecidos

Mais de 30 militares e tripulantes estão desaparecidos no naufrágio de um navio da Marinha Real Tailandesa, durante a última madrugada. O navio patrulhava as águas, quando os ventos fortes e altas ondas no Golfo da Tailândia fizeram-no “inclinar-se bruscamente em direção à água”.

Os meteorologistas já tinham alertado sobre o temporal que iria atingir o Golfo da Tailândia no fim de semana.

Ondas altas, ventos e chuva fortes fizeram com que a embarcação militar HTMS Sukhothai se “inclinasse bruscamente em direção à água”, de acordo com o porta-voz da Marinha, Pokkrong Monthatphalin, citado pelo The Guardian.

As águas agitadas entraram na canalização do navio, que patrulhava a 32 quilômetros da costa do distrito Bang Saphan.

A água cortou a energia do navio, fazendo com que a tripulação perdesse o controle.

Imagens divulgadas pela Marinha mostram o Sukhothai a quase 60 graus em relação à água, seguindo-se a submersão total.

O Exército iniciou missão de resgate com três outros navios e dois helicópteros, alcançando o Sukhothai antes de se afundar, por volta das 23h30 desse domingo (18).

Na madrugada de hoje, a Marinha informou que 78 marinheiros já tinham sido resgatados e que as corvetas e os helicópteros continuavam a procurar mais 31 pessoas.

“Já se passaram mais de 12 horas, mas continuaremos a procurar”, declarou o porta-voz da Marinha à BBC. Acrescentou que 11 tripulantes já estavam em um hospital local, enquanto 40 foram levados para um abrigo.

A Marinha também anunciou que foi aberta investigação sobre a causa do desastre.

“Isso raramente aconteceu na história de nossa força, especialmente com um navio que ainda está em uso ativo”, disse o almirante Pokkrong Monthatphalin.

O primeiro-ministro Prayut Chan-o-Cha confirmou, em comunicado, a investigação do desastre e afirmou: “Estou acompanhando as notícias de perto – cerca de cinco pessoas estão gravemente feridas”.

O HTMS Sukhothai foi construído para a Marinha tailandesa nos Estados Unidos, em meados da década de 80.

