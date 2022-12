Técnico do Marrocos deseja legado africano após semifinal na Copa

Marrocos deixará o Catar orgulhoso e feliz após se tornar o primeiro time africano ou árabe a chegar entre os quatro melhores da Copa do Mundo, mas deveria almejar mais no futuro, disse o técnico da equipe, Walid Regragui, neste sábado (17).

Marrocos foi vencido por 2 a 1 pela Croácia na disputa pelo terceiro lugar, mas Regragui elogiou seus jovens jogadores, dizendo que eles fizeram tudo que foi pedido durante o torneio, vencendo times de elite como Bélgica, Portugal e Espanha a caminho da semifinal.

“Queríamos levar alegria a nossos torcedores, mas ainda estamos felizes, estamos entre os quatro melhores times do mundo”, disse Regragui a repórteres.

“Demos um bom show a todo mundo, nunca desistimos. Parabéns à Croácia, eles merecem o terceiro lugar. Somos um time jovem que ainda está aprendendo”, declarou.

