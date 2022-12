Jardim Botânico do Rio restaura acervo de 15 mil fotografias

O acervo fotográfico do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), composto por cerca de 15 mil itens, está passando por um processo de restauração, ao custo de R$ 120 mil. A coleção inclui imagens feitas entre o fim do século 19 e o início do século 20, que testemunham diferentes etapas da pesquisa científica botânica no país.





Segundo o Jardim Botânico, o acervo registra imagens como a vegetação nativa do bairro das Laranjeiras, o Leblon de 1925, o Horto Florestal em 1942, além das fotos feitas por cientistas que estiveram no Brasil entre 1920 e 1940.

Um dos tesouros da coleção são os 3,6 mil negativos rígidos em placas de vidro, produzidos na primeira metade do século 20.

Preservação

O projeto inclui a instalação de um sistema completo de climatização para o Galpão de Acervo e Memória, área onde ficará acondicionado esse material. O investimento é de R$ 136 mil.

O espaço também é usado para guardar documentos históricos, instrumentos científicos e mobiliário, além de outros acervos, como os 10 mil itens do botânico Geraldo Kuhlmann (1882-1958) que também serão restaurados.