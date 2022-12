Cidade natal de Messi exibe camisa gigante à espera da final da Copa

Argentinos exibiram nesta sexta-feira (16) em Rosário, cidade natal de Lionel Messi, uma camisa gigantesca de seu filho mais ilustre, em um dos pontos mais emblemáticos do país, em mais um sinal da expectativa de que o craque conduza sua seleção a um novo título na Copa do Mundo após 36 anos.

Localizada 300 quilômetros ao norte de Buenos Aires, na margem ocidental do rio Paraná, Rosário é uma das cidades mais populosas da Argentina e um enclave agroindustrial de importância mundial.

Foi lá que cresceu “Lío” Messi, que com cinco gols e três assistências é uma das estrelas da Copa do Mundo do Catar, cuja tão esperada final será disputada no domingo (18) entre Argentina e França.

“Isso me dá arrepios”, disse Juan Pío Drovetta, prefeito do vilarejo de Serodino, à Reuters, onde a camisa argentina de 12 metros de largura por 18 metros de comprimento de Messi foi feita à mão e agora tremula ao lado do Monumento à Bandeira, no centro de Rosário.

“Por trás disso há trabalho, há coração, há garra, há sangue, que é o que nossos meninos, com Lío no comando, e La Scaloneta [como é popularmente chamada a equipe comandada por Lionel Scaloni] estão colocando lá, no Catar”, acrescentou.

A partida de domingo (18) será a segunda final da Copa do Mundo para Messi, que buscará a redenção depois de perder por 1 a 0 para a Alemanha na última partida da Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

“Vamos ganhar, é assim. Pela vontade desses rapazes, pela forma como eles se tratam”, disse Juan Ibáñez Moroni, pai de Pedro Ibáñez, um menino de oito anos que joga nas divisões inferiores do Newell’s Old Boys, clube no qual Messi surgiu nas categorias de base.

