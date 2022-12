Vamos dar o passo final agora, afirma Didier Deschamps

A França agora deve dar o último passo para conquistar seu segundo título consecutivo e o tricampeonato mundial após eliminar o Marrocos por 2 a 0 na semifinal da Copa do Mundo nesta quarta-feira (14), disse o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps.

A atual campeã mundial abriu o placar aos cinco minutos com um gol de Theo Hernandez, e Randal Kolo Muani marcou o outro aos 34 do segundo tempo, selando a quarta presença da França em uma final nas últimas sete edições do torneio.

“Há emoção, há orgulho, haverá uma etapa final”, declarou Deschamps, que conduziu a equipe ao título mundial de 2018. “Estamos juntos com os jogadores há um mês, nunca é fácil. Há felicidade até agora”.

Deschamps é apenas o quarto técnico a levar um país a duas finais consecutivas da Copa do Mundo, e a França tentará se tornar o primeiro time desde o Brasil em 1962 a manter o título.

O presidente da França, Emmanuel Macron, que estava nas tribunas do Estádio Al Bayt para assistir ao jogo, foi rápido em elogiar o time.

“Nossos compatriotas precisam de alegria simples e pura, o esporte a proporciona e o futebol em particular. Estou muito melhor agora do que há uma hora e meia”, declarou Macron.

“Sofremos muito, mas vimos uma grande equipe. Um enorme obrigado ao nosso treinador e a esta equipe, que é de fato uma mistura de várias gerações e isso é que é bom”, concluiu o presidente francês.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.