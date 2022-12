Messi elogia inteligência argentina em vitória sobre a Croácia

Lionel Messi elogiou a inteligência da seleção argentina após a vitória de 3 a 0 sobre a Croácia para chegar à final da Copa do Mundo, nesta terça-feira (13), após a equipe mostrar mais coragem do que talento para derrotar a Holanda na fase anterior.

Messi converteu um pênalti no primeiro tempo, antes de Julián Álvarez marcar um gol em cada tempo para derrotar a Croácia, que não se encontrou em campo e demonstrou estar com menos gasolina no tanque após avançar nas duas rodadas anteriores nos pênaltis.

“Somos um elenco inteligente, sabemos ler o jogo, sabemos sofrer quando é necessário, quando pressionar. Cada detalhe conta em cada partida”, disse Messi, que está em sua missão para conquistar sua primeira Copa do Mundo, em coletiva de imprensa.

“Sabíamos que às vezes eles não estavam muito arrumados e deixavam espaço atrás”, afirmou.

Messi aproveitou esse espaço para preparar a jogada para Álvarez no terceiro gol, após uma excelente arrancada até a linha de fundo que culminou em uma linda jogada.

“Estou gostando muito. Estou me sentindo muito bem, forte o suficiente para enfrentar todas as partidas”, disse Messi, que empatou com o francês Kylian Mbappé como artilheiro do torneio, com o total de cinco gols.

“Na partida anterior [contra a Holanda], a prorrogação não foi fácil. Hoje estávamos cansados, mas nos esforçamos para conquistar esta vitória”, disse.

“Jogamos muito bem, nos preparamos para jogar desta forma porque sabíamos que não teríamos a bola e precisaríamos correr nesta partida. Então nos preparamos para esta partida de uma maneira muito boa, como sempre fazemos”, acrescentou Messi, que empatou com o alemão Lothar Matthäus como o detentor do recorde de mais participações em Copas do Mundo, com seu 25º jogo.

A Argentina está em busca de seu terceiro título mundial, o primeiro desde 1986, liderada por um Messi rejuvenescido, e enfrentará França ou Marrocos na grande decisão do próximo domingo (18).

