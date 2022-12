Técnico da Croácia diz que sua equipe foi desmontada por Messi

A Croácia deu o melhor de si para controlar a partida na semifinal da Copa do Mundo, mas uma atuação marcante do capitão da Argentina Lionel Messi desmontou o jogo dos croatas, disse o técnico Zlatko Dalic após seu time ser derrotado por 3 a 0.

Messi abriu o placar em cobrança de pênalti para dar a liderança à Argentina antes de preparar o companheiro de ataque Julián Álvarez para balançar a rede em ambos os tempos do jogo.

O craque argentino fez a bela jogada do terceiro gol, levando a melhor sobre o zagueiro Josko Gvardiol, que havia sido um dos melhores jogadores da Croácia no torneio, e convidou o jogador de 20 anos para dançar em um espaço apertado antes de encontrar Álvarez, que finalizou com tranquilidade.

“Ele é o melhor jogador do mundo, foi perigoso e tem qualidade”, disse Dalic. “Ele tem técnica e fez uma performance de alto nível, era o verdadeiro Messi que esperávamos ver”.

“A Argentina tem um time excelente e Messi sendo um jogador de tanta qualidade e com milhares de torcedores atrás dele, eles jogam como bem entenderem”, afirmou.

“Hoje eles tinham quatro meio-campistas no meio e tentamos jogar de forma agressiva. Mas Messi pode fazer uma jogada e fazer a diferença, o que fez no terceiro gol”, declarou o treinador.

Dalic disse que o pênalti marcado quando o goleiro Dominik Livakovic fez falta em Álvarez foi um pouco suspeito, mas optou por não insistir na decisão do árbitro, lamentando a posse estéril de sua equipe nos primeiros momentos antes de sofrer o gol.

“Tivemos posse de bola, mas não criamos oportunidades específicas”, acrescentou. “Não vamos dizer que nos opomos aos árbitros, mas o primeiro gol levou a partida para uma direção diferente”.

