Castillo chama sucessora de “usurpadora”, protestos no Peru continuam

O ex-presidente do Peru Pedro Castillo disse em uma carta publicada em sua conta no Twitter nesta segunda-feira (12) que está no momento mais difícil de seu governo, “maltratado e sequestrado”, e descreveu sua sucessora Dina Boluarte como uma “usurpadora”.

Essa é a primeira declaração de Castillo desde que foi preso na semana passada por supostos crimes de rebelião, por violação da ordem constitucional do país e “conspiração” contra o Estado, depois que tentou inesperadamente dissolver o Congresso dominado pela oposição.

“Falo com vocês no momento mais difícil do meu governo, humilhado, incomunicável, maltratado e sequestrado”, disse na carta manuscrita divulgada.

No mesmo documento, Castillo pediu uma assembleia constituinte imediata e pediu para não caírem no “jogo sujo” da proposta de Boluarte de adiantar as eleições gerais.

As declarações respondem à decisão tomada pela presidente do Peru, que disse mais cedo pela manhã que apresentará ao Congresso nos próximos dias um projeto de lei para antecipar as eleições gerais em dois anos, até abril de 2024.

Enquanto isso, a destituição de Castillo tem provocado protestos em várias regiões do Peru, que já deixaram três mortos, vários feridos e afetam uma importante mineradora.

O presidente destituído também disse em sua carta que não renunciará ou abandonará suas funções como presidente, o que poderia aumentar a tensão no país andino.

