“Não me arrependo de deixar CR7 no banco”, diz Santos após eliminação

O técnico de Portugal, Fernando Santos, disse que não mudaria sua decisão de deixar Cristiano Ronaldo no banco de reservas mesmo depois que sua seleção foi eliminada da Copa do Mundo devido à derrota por 1 a 0 para Marrocos, em confronto das quartas de final neste sábado.

Maior artilheiro de todos os tempos de Portugal, com 118 gols em 195 partidas, Ronaldo começou no banco também na vitória de 6 x 1 sobre a Suíça na terça-feira pelas oitavas de final, em que Gonçalo Ramos, de 21 anos, marcou três gols.

Ronaldo saiu de campo após o apito final chorando muito e foi consolado por seus companheiros de equipe.

“Não me arrependo [de deixar Ronaldo no banco]”, disse o técnico Santos em entrevista coletiva neste sábado (10). “Não mudaria nada, em termos de equipe, não posso pensar com o coração. Usei o time que jogou muito bem contra a Suíça e não havia motivo para trocá-lo [contra o Marrocos]”. “A decisão estratégica que tive que tomar foi uma das mais difíceis, mas não posso pensar com o coração, tenho que pensar com a cabeça. Não é que Ronaldo não seja mais um grande jogador, não tem nada a ver com isso”, completou.

Marrocos ampliou sua trajetória dos sonhos no Catar e entrou para história ao se tornar o primeiro país africano e árabe a chegar às semifinais de Copa do Mundo graças a um gol de Youssef En-Nesyri no primeiro tempo.

Santos se recusou a comentar se vai deixar o cargo e disse que conversará com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol na próxima semana sobre seu futuro.

Ele disse que sua equipe teve dificuldades em encontrar espaços entre as linhas defensivas marroquinas e elogiou o esforço do adversário, dizendo que foi “mérito totalmente deles”.

“Às vezes, no futebol, o que você precisa é de um pouco de sorte”, disse Santos. Mostramos esforço e qualidade, tivemos várias oportunidades de gol com João Félix, o Bruno Fernandes acertou na trave, o Pepe tentou um cabeceio no final que podia ter dado o empate… Faltou um pouco de sorte.”

* É proibida a reprodução deste conteúdo.