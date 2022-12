Regragui pede a marroquinos que continuem sonhando com mais história

O sonho de Walid Regragui de que sua seleção marroquina se tornasse a primeira da África a avançar para uma semifinal de Copa do Mundo se tornou realidade neste sábado (10), mas ele disse que eles podem ir ainda mais longe no torneio e continuar fazendo história enquanto buscam inspirar gerações futuras.

A incrível campanha de Marrocos 🇲🇦 até aqui: 🥅 5 jogos

✅ 3 vitórias

⏸️ 2 empates

⚽️ 4 gols marcados

🧤 1 gol sofrido

✅ Semifinalista pic.twitter.com/gHs69pft10 — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 10, 2022

O Marrocos se tornou o primeiro país africano e árabe a chegar às semifinais com a vitória de 1 a 0 sobre Portugal, a mais recente de uma série de resultados surpreendentes no Catar, abrindo novos caminhos para o esporte fora da Europa e da América do Sul.

O cabeceio imponente de Youssef En-Nesyri no primeiro tempo garantiu a vitória que gerou cenas eufóricas no estádio Al Thumama e os deixou a um jogo da final da Copa do Mundo.

“O que é importante para as gerações futuras é que mostramos que é possível para uma seleção africana chegar às semifinais da Copa do Mundo. Ou mesmo à final, por que não?”, disse Regragui a repórteres. “Em uma coletiva de imprensa, três ou quatro partidas atrás, me perguntaram se poderíamos vencer a Copa do Mundo. E eu disse: ‘Por que não?’ Podemos sonhar. Por que não deveríamos sonhar? Se você não sonha, não chega a lugar algum. Não custa nada.”

Depois de liderar um difícil Grupo F à frente da Croácia e da Bélgica, o Marrocos derrotou a Espanha nos pênaltis antes de derrubar Portugal para continuar sua campanha extraordinária.

𝐆𝐄𝐓𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐂𝐋𝐎𝐒𝐄𝐑 𝐀𝐍𝐃 𝐂𝐋𝐎𝐒𝐄𝐑 🇲🇦✨ pic.twitter.com/BmJdYsmPsh — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 10, 2022

Eles enfrentarão mais uma vez gigantes europeus em sua tentativa de reescrever a história, enfrentando França ou Inglaterra.

“A mensagem que tento passar aos jogadores é que tenham confiança, vão lá e deem tudo e não se arrependam. E eles acreditaram em mim”, disse Regragui. “Claro que é ótimo vir para a Copa do Mundo, jogar essas três partidas da fase de grupos. Temos jogadores de elite e temos um time que pode vencer jogos na Copa do Mundo. Às vezes você exagera nas coisas, mas eles realmente acreditaram e eles agora mostraram que são capazes de atuar neste nível.”

O goleiro Yassine Bounou acrescentou: “Como disse o nosso treinador, estamos aqui para mudar a mentalidade. Este sentimento de inferioridade, temos de nos livrar dele… A geração que vem depois de nós saberá agora que os jogadores marroquinos podem fazer milagres.”

