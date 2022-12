Ciclone Mandous atinge o Sul da Índia e pelo menos 4 pessoas morrem

Uma ciclone matou pelo menos quatro pessoas no estado de Tamil Nadu, no Sul da Índia, neste sábado, informou autoridade local, acrescentando que fortes chuvas e ventos atingiram vários distritos, com danos a propriedades e apagões de energia.

O ciclone Mandous, que atingiu o continente no fim da noite dessa sexta-feira (9), danificou 185 casas e cabanas, disse o ministro-chefe de Tamil Nadu, MK Stalin. A tempestade derrubou 400 árvores na capital Chennai, um polo de fábricas automotivos e de empresas de tecnologia.

Quase 25 mil pessoas, incluindo funcionários de áreas de atendimento a desastres, estão envolvidos no trabalho de atendimento, e mais de 9 mil pessoas foram transferidas para locais seguros em 201 acampamentos, disse Stalin.

“Ainda estamos avaliando danos”, afirmou a repórteres, enquanto visitava algumas das áreas afetadas.

O Mandous havia enfraquecido após atingir categoria severa ao passar pelo Sri Lanka, onde escolas foram fechadas devido aos altos níveis de poluição do ar por causa da tempestade.

Esperava-se que o ciclone enfraquecesse gradativamente em uma área de baixa pressão, conforme mensagem no Twitter do Departamento Meteorológico da Índia neste sábado.