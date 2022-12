Neymar diz não ter certeza se jogará novamente pela seleção

O atacante Neymar disse nesta sexta-feira (9) que não tem certeza se voltará a jogar pela seleção brasileira após a derrota para a Croácia nos pênaltis nas quartas de final da Copa do Mundo.

“Sinceramente, não sei. Acho que falar agora é ruim porque a cabeça está quente, não estou raciocinando direito”, disse um emocionado Neymar a jornalistas.

“Falar que é o fim estaria me precipitando, mas também não garanto nada. Vamos ver o que acontece daqui para frente”, acrescentou.

“Quero pegar esse tempo para pensar na seleção, pensar no que quero para mim. Não fecho as portas para a seleção, também não digo 100% que vou voltar”, declarou o camisa 10 do Brasil na Copa.

Neymar colocou o Brasil em vantagem contra a Croácia no final do primeiro tempo da prorrogação, mas a Croácia empatou quando faltavam três minutos para o fim do jogo e depois venceu nos pênaltis por 4 a 2.

Com o gol, Neymar igualou Pelé como maior artilheiro da seleção, com 77 gols.

⭐️ 77 international goals ⭐️ 🇧🇷 Neymar joins Pele at the top of Brazil‘s male goalscoring charts! #FIFAWorldCup | #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 9, 2022

O Rei do Futebol, de 82 anos e que está hospitalizado em estado delicado em São Paulo devido a um câncer, marcou seu último gol pelo Brasil em um amistoso contra a Áustria em 1971.

Pelé é o único jogador a ter conquistado três vezes a Copa do Mundo (em 1958, 1962 e 1970) e marcou 77 gols em 92 jogos pela seleção brasileira.

Neymar, de 30 anos, chegou a 77 gols em seu 124º jogo pelo Brasil.

