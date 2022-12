Seleção masculina estreia com vitória no Mundial de goalball

A seleção brasileira masculina de goalball estreou no Mundial da modalidade, disputado em Matosinhos (Portugal), com uma vitória de 11 a 5 sobre a Argélia nesta quinta-feira (8)

A equipe masculina, comandada por Jônatas Castro, disputa sua segunda partida na competição, a partir das 12h (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (9), contra o Japão. As partidas da competição têm transmissão ao vivo na página do YouTube da Kuriakos TV.

“Foi uma boa estreia. Especialmente no primeiro tempo, funcionou tudo como havíamos previsto. No segundo, com a rotação da equipe, levamos alguns gols, mas rapidamente estabilizamos”, declarou Emerson, escolhido como melhor jogador da partida.

Brasil estreia com vitória no Mundial de goalball em Portugal: https://t.co/vAgc56Gswm#LoteriasCaixa pic.twitter.com/JYtgtGWpuK — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) December 8, 2022

Já a seleção feminina foi derrotada pela Grã-Bretanha por 7 a 5 em seu compromisso na competição. A equipe dirigida pelo técnico Gabriel Goulart enfrenta os Estados Unidos na segunda rodada, a partir das 6h10 de sexta.

Vaga para os Jogos de Paris

Além do título, as equipes masculina e feminina buscam, em Matosinhos, garantir vaga antecipada para os Jogos de Paris (França), em 2024. Para isso é necessário chegar à final. Nos dois torneios, são 16 seleções divididas em dois grupos de oito. Os times jogam entre si na chave, em turno único, com os quatro melhores avançando às quartas de final. As disputas pelas medalhas serão no próximo dia 16, uma sexta-feira.