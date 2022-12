Presidente do Peru anuncia dissolução do Congresso e convoca eleições

O presidente do Peru, Pedro Castillo, anunciou surpreendentemente, nesta quarta-feira (7), a dissolução temporária do Congresso do país, quando faltavam algumas horas para ele enfrentar a terceira tentativa de destituição promovida por parlamentares da oposição.

Castillo, um líder de esquerda que assumiu o poder em julho de 2021, anunciou o estabelecimento de um “governo de exceção”, no momento em que convocou as eleições legislativas, e ao garantir que o atual modelo econômico do país seria respeitado durante o “intervalo” do fechamento do Congresso.

Há três décadas, o então presidente Alberto Fujimori, atualmente preso por abusos a direitos humanos e corrupção, ordenou também a dissolução do Congresso.

A presidente do Tribunal Constitucional do Peru classificou o anúncio de Castillo de “golpe de Estado” e disse que o Congresso do país deve convocar a vice-presidente para assumir.

O presidente do Congresso peruano afirmou que “ninguém deve obedecer a um governo usurpador”.

“Prestando atenção às reclamações dos cidadãos por todo o país, tomamos a decisão de estabelecer um governo de exceção, orientado a restabelecer o Estado de Direito e a democracia”, disse Castillo em discurso.

Castillo foi convocado ao Congresso às 15h (horário local) para responder a acusações de “incapacidade moral permanente” para governar, em meio a várias investigações e denúncias de suposta corrupção.

Vários parlamentares de oposição consideraram a decisão de Castillo um “golpe de Estado” e chamaram as Forças Armadas para “restabelecer a ordem constitucional”.

Com a decisão de Castillo, os ministros de Economia e Relações Exteriores anunciaram pelo Twitter sua renúncia ao cargo.

“Com apego rígido às minhas convicções e valores democráticos e constitucionais, decidi renunciar de maneira irrevogável ao cargo de ministro de Relações Exteriores, após a decisão do presidente Castillo de fechar o Congresso, violando a Constituição”, disse o agora ex-chanceler César Landa.