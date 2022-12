Mbappé fica fora de treino e faz trabalho de recuperação

O atacante Kylian Mbappé não participou, nesta terça-feira (6), do treinamento da seleção francesa de preparação para as quartas de final da Copa do Mundo contra a Inglaterra, informou a federação francesa de futebol.

“Kylian Mbappé está trabalhando na sala de recuperação, é normal dois dias depois de um jogo”, disse a entidade.

Mbappé, de 23 anos, marcou duas vezes na vitória da atual campeã mundial sobre a Polônia por 3 a 1 nas oitavas de final, elevando sua marca para cinco gols no Catar e nove no total em mundiais de seleções.

