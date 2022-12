CR7 concentra holofotes antes de duelo de Portugal contra Suíça

As especulações sobre o futuro do português Cristiano Ronaldo e seu surto após sua substituição contra a Coreia do Sul estavam em foco nesta segunda-feira (5) antes do jogo das oitavas de final da Copa do Mundo do Catar contra a Suíça.

O atacante, que deixou o Manchester United por consentimento mútuo no mês passado, após uma entrevista controversa, estava ligado a uma possível mudança para a Arábia Saudita, mas o técnico de Portugal, Fernando Santos, disse que não sabia nada sobre isso.

“Não falei com Ronaldo sobre isso”, disse Santos em uma coletiva de imprensa antes do jogo de terça-feira contra os suíços. “Não sei nada sobre isto. A decisão é dele. Eu nem sabia disso e ouvi falar sobre isso quando cheguei aqui.”

O futuro de Ronaldo não está claro com vários clubes ao redor do mundo alegadamente interessados em contratá-lo.

“Estamos concentrados na Copa do Mundo. Eu não sei nada sobre esta outra questão”, insistiu o treinador.

Santos teve que continuar respondendo perguntas sobre seu principal jogador, no entanto, incluindo seu surto após sua substituição na partida final da fase de grupos contra a Coreia do Sul, o qual Cristiano Ronaldo disse não ser direcionado ao treinador, mas uma reação a um comentário de um adversário.

“Não gostei nada. Não gostei mesmo nada. A partir daí estes assuntos resolvem-se. Resolvem-se dentro de casa. Estão resolvidos, terminaram. Ponto final”, disse Santos.

O treinador também se recusou a comentar as especulações em casa sobre se Cristiano Ronaldo será titular contra a Suíça ou se começaria no banco.

“Não ligo, não vejo as notícias. Só tenho três dias para trabalhar, tenho de me focar nos treinos e ver qual a equipe que tem de jogar”, disse Santos. “O que sempre fiz foi me concentrar na partida imediata.”

Para Santos, o que é importante é que Portugal chegue às quartas de final pela primeira vez desde 2006.

“Tem havido um longo hiato…. o que importa é esta partida. Portugal sempre tem a obrigação de vencer”, disse Santos, que está no comando da seleção portuguesa desde 2014. “Para nós é bom sentir esta pressão. Nós a queremos e realmente queremos vencer. Depois de cada jogo, se você ganhar o jogo, você está mais perto de ser um favorito”, acrescentou.

