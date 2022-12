Putin sanciona lei que expande regras da Rússia contra propaganda LGBT

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, sancionou hoje (5) lei que amplia as restrições do país à promoção de “propaganda LGBT”, proibindo efetivamente qualquer expressão pública de comportamento ou estilo de vida desse movimento.

De acordo com a nova lei, que amplia a interpretação da Rússia do que qualifica como “propaganda LGBT”, qualquer ação ou divulgação de informação considerada tentativa de promover a homossexualidade em público, online ou em filmes, livros ou publicidade pode incorrer em multa pesada.

A nova legislação expande medida anterior contra a propaganda LGBT, que proibia a “demonstração” de comportamento desse movimento para crianças.

Isso ocorre quando o Kremlin exerce maior pressão sobre grupos minoritários e opositores de Putin dentro do país, anulando grupos de mídia independentes e sufocando ainda mais a liberdade de expressão, ao mesmo tempo em que Moscou intensifica campanha de uma década para promover o que diz serem valores “tradicionais”.

As autoridades já usaram a lei existente para interromper as marchas do orgulho gay e deter ativistas dos direitos dos homossexuais.

Grupos de direitos humanos dizem que a nova lei pretende abolir os chamados estilos de vida LGBT “não tradicionais”, praticados por lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros.

