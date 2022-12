Erupção de vulcão no Havaí ameaça principal rota da Ilha Grande

A lava que flui do Mauna Loa, no Havaí, que é o maior vulcão ativo do mundo e entrou em erupção nesta semana, está se aproximando da principal rodovia da Ilha Grande (ou Ilha Havaí).

O Observatório de Vulcões Havaianos do Serviço Geológico dos Estados Unidos informou nesta sexta-feira (2) que a frente principal do fluxo de lava está a 5,2 quilômetros da rodovia Daniel K. Inouye, também conhecida como Saddle Road, e poderia alcançá-la em uma semana.

Mas o Serviço Geológico norte-americano também disse que, devido à natureza imprevisível dos fluxos de lava, é “difícil estimar quando ou se o fluxo afetará” a rodovia, que é a principal estrada leste-oeste da ilha.

Se a rodovia principal for cortada, dizem as autoridades do condado do Havaí, o tráfego será redirecionado para as estradas costeiras, o que vai sobrecarregá-las e adicionar horas a viagem de Hilo, a maior cidade da Ilha Grande, para Kona, um centro turístico, que pela Rodovia Daniel K. Inouye levaria apenas 90 minutos.

Talmadge Magno, administrador da Agência de Defesa Civil do Condado do Havaí, disse a repórteres nesta semana que, se a lava fluir para a rodovia, é provável que o governo federal leve alguns meses para torná-la transitável novamente quando os fluxos cessarem.

O Serviço Geológico diz que muitas variáveis influenciam exatamente para onde a lava se moverá e a que velocidade. Em terreno plano, os fluxos de lava se espalham e “inflam” –criando lóbulos individuais que podem avançar rapidamente e depois parar.

