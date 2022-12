Pequim e Shenzhen afrouxam mais restrições contra a covid-19

Moradores de Pequim comemoraram neste sábado (3) a retirada de cabines de testes para covid-19, enquanto Shenzhen disse que não exigiria mais resultados de testes para as pessoas se locomoverem para trabalhar, com a China afrouxando cada vez mais as suas restrições contra o vírus.

Embora os casos diários estejam próximos dos patamares mais altos registrados até agora, algumas cidades estão adotando medidas para aliviar exigências de testes de Covid-19 e regras de quarentena.

A China busca tornar sua política de Covid zero mais direcionada, em meio a uma aguda desaceleração econômica e frustração do público que se transformou em agitação popular.

A cidade de Shenzhen, ao sul, anunciou que não exigiria mais que as pessoas apresentassem um teste negativo de Covid-19 para usar o transporte público ou entrar em parques, seguindo uma medida similar de Chengdu e Tianjin.

Muitas cabines de testagem em Pequim foram fechadas, e a capital parou de exigir testes negativos para entrar em locais como supermercados, por exemplo, e se prepara para fazer o mesmo em relação ao metrô a partir de segunda-feira. Muitos outros estabelecimentos, incluindo escritórios, ainda exigem testes.

Um vídeo que mostrava trabalhadores em Pequim transferindo uma cabine de teste para um caminhão com um guindaste viralizou nas redes sociais chinesas na sexta-feira. A Reuters não conseguiu verificar a autenticidade das imagens em um primeiro momento.

Em algumas das cabines restantes, no entanto, os moradores reclamaram de filas de uma hora para os testes, devido aos fechamentos.

