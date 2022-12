GP da China de F1 é cancelado pelo 4º ano seguido devido à covid-19

O Grande Prêmio da China de Fórmula 1 foi cancelado pelo quarto ano consecutivo nesta sexta-feira (2) devido a medidas locais estritas para conter a propagação da covid-19, e o esporte procura um possível substituto.

A corrida de 2023 em Xangai seria a primeira desde 2019 e estava marcada para 16 de abril como a quarta parada em um calendário recorde de 24 provas que promete uma estreia espetacular em Las Vegas.

The 2023 Chinese Grand Prix will not take place due to the ongoing difficulties presented by the COVID-19 situation#F1 pic.twitter.com/RQaEplXJvA — Formula 1 (@F1) December 2, 2022

“A Fórmula 1 confirma, após diálogo com o promotor e as autoridades relevantes, que o Grande Prêmio da China de 2023 não acontecerá devido às dificuldades contínuas apresentadas pela situação da Covid-19”, disse um comunicado. “A Fórmula 1 está avaliando opções alternativas para substituir a vaga no calendário de 2023 e fornecerá uma atualização sobre isso no devido tempo.”

A China, que tem mantido uma política de covid-zero, adotou as medidas mais duras do mundo para conter a propagação do vírus, incluindo quarentena forçada em instalações centralizadas para casos positivos.

A Fórmula 1 e os organizadores locais tentaram encontrar uma solução para permitir a realização da corrida, mas, com 10 equipes e um grande número de pessoas envolvidas, os obstáculos eram muito grandes.

