Zelenskiy: russos bombardearam região de Kherson 258 vezes na semana

Forças russas bombardearam 30 áreas na região de Kherson, no Sul da Ucrânia, 258 vezes na semana passada, disse o presidente Volodymyr Zelenskiy nessa segunda-feira (28).

As forças russas se retiraram da margem oeste do Rio Dnipro no início deste mês, mas têm bombardeado cidades e vilarejos, incluindo a cidade de Kherson, de novos pontos na margem oposta.

Em seu discurso noturno em vídeo, Zelenskiy acrescentou que as forças russas danificaram uma estação de bombeamento que fornece água para a cidade de Mykolaiv, a noroeste de Kherson.

