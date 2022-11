Defesa Civil alerta para risco de enxurradas e deslizamentos em SC

A Defesa Civil de Santa Catarina divulgou um alerta de chuva de intensidade forte e persistente no estado nas próximas 3 horas, com alagamentos e rajadas de vento previstos até pelo menos as 19h de hoje (27).

De acordo com o alerta, há risco de enxurradas e deslizamentos nos municípios catarinenses Apiúna, Araquari, Ascurra, Balneário Barra do Sul, Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Barra Velha, Benedito Novo, Blumenau, Bombinhas, Brusque, Camboriú, Campo Alegre, Corupá, Doutor Pedrinho, Garuva, Gaspar, Guabiruba, Guaramirim, Ibirama, Ilhota, Indaial, Itajaí, Itapema, Itapoá, Jaraguá do Sul, Joinville, Luiz Alves, Massaranduba, Navegantes, Penha, Pomerode, Porto Belo, Rio Negrinho, Rio dos Cedros, Rodeio, Schroeder, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, São João do Itaperiú e Timbó.

A orientação da Defesa Civil de Santa Catarina é que, diante de qualquer ocorrência, a população entre em contato por meio do telefone 199 ou 193.