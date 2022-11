Fifa investiga Sérvia por bandeira contra independência de Kosovo

A Fifa abriu um processo de investigação contra a associação de futebol da Sérvia após uma bandeira que mostrava Kosovo como parte do território sérvio ter sido supostamente pendurada no vestiário quando a equipe enfrentou o Brasil na Copa do Mundo do Catar, disse o órgão que governa o futebol mundial neste sábado.

A imagem da bandeira com a mensagem “não nos rendemos” em sérvio tornou-se viral nas mídias sociais quando foi compartilhada por Hajrulla Ceku, ministro da Cultura, Juventude e Esporte de Kosovo.

“Imagens vergonhosas do vestiário da Sérvia, exibindo mensagens odiosas, xenófobas e genocidas em relação a Kosovo, usando a plataforma da Copa do Mundo da Fifa”, disse Ceku no Twitter. “Esperamos ações concretas da Fifa considerando que a Federação de Futebol de Kosovo (FFK) é um membro pleno da Fifa e da Uefa.”

Kosovo tornou-se membro da Uefa e da Fifa em 2016, oito anos depois que o país declarou independência da Sérvia, que se opôs à mudança.

“O Comitê Disciplinar da Fifa abriu um processo contra a Associação de Futebol da Sérvia devido a uma bandeira pendurada em seu vestiário por ocasião da partida entre Brasil e Sérvia”, disse o Comitê em um comunicado.

“O processo foi aberto com base no artigo 11 do Código Disciplinar da Fifa e no artigo 4 do Regulamento para a Copa do Mundo da Fifa 2022.”

A FFK condenou fortemente a “ação agressiva” contra seu país.

“A Copa do Mundo é um evento de alegria e unidade e deve enviar mensagens de esperança e paz, não mensagens de ódio. Pedimos à Fifa que tome medidas contra tais ações”, afirmou a entidade kosovar.

A Sérvia, que foi derrotada por 2 0 pelo Brasil em sua estreia no Mundial do Catar, jogará a próxima partida contra Camarões na segunda-feira. A federação de futebol sérvia não respondeu a pedidos de comentários.

