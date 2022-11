Mbappé decide contra Dinamarca e França é a 1ª classificada na Copa

Atual campeã do mundo, a França é a primeira seleção a confirmar matematicamente a passagem para as oitavas de final da Copa do Catar. Os Le Bleus venceram a Dinamarca por 2 a1 pelo grupo D. Autor dos dois gols da França Kylian Mbappé se tornou o segundo maior artilheiro do país em Copas do Mundo, com sete tentos em nove jogos disputados. O camisa 10 do Paris Saint-Germain (PSG) superou Thierry Henry e está atrás apenas de Just Fontaine, que marcou 13 vezes no Mundial da Suécia , em 1958. Na artilharia geral francesa, o craque de 23 anos igualou-se a Zidane com 31 gols.

Xô, tabu! Quem disse que atual campeão não passa de fase? A #FRA venceu a Dinamarca e foi a primeira equipe a garantir a vaga nas oitavas de final! — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) November 26, 2022

Os 42.860 presentes ao estádio 974 só viram o placar se movimentar aos 15 minutos do segundo tempo, quando Mbappé arrancou pela esquerda, tabelou com Theo Hernández e emendou, de primeira, para as redes do goleiro Kasper Schmeichel.

Jogando nitidamente para empatar, a Dinamarca conseguiu a igualdade com Andreas Christensen, de cabeça, após cobrança de escanteio pelo lado direito.

𝗦𝗘𝗖𝗢𝗡𝗗 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗥𝗬!! 🥰 Thanks to @KMbappe‘s brace, les Bleus beat Denmark and qualify for the last 16 after the second group game 🙌#FiersdetreBleus pic.twitter.com/WEBiyuZia3 — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 26, 2022

Quando faltavam apenas cinco minutos para o fim do tempo regulamentar, Kingsley Coman se livra da marcação e toca para Antoine Griezmann cruzar na pequena área. Mbappé aparece nas costas da zaga e desvia com o joelho para marcar o gol da vitória francesa. .

Como goleou a Austrália na estreia (4 a 1), a França chega aos seis pontos e joga contra a Tunísia, na próxima quarta-feira (1º de dezembro), para definir se avança às oitavas de final em primeiro ou em segundo lugar no Grupo D. A outra vaga da chave está em disputa por Austrália (3 pontos), Dinamarca e Tunísia, que têm 1 ponto apenas cada uma.