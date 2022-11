Plataforma da Petrobras deixa estaleiro para operar na Bacia de Campos

O navio-plataforma Anna Nery da Petrobras deixou o estaleiro BrasFELS, na cidade de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (22), com destino à Bacia de Campos, no norte fluminense. A embarcação é do tipo FPSO, unidade flutuante que produz, armazena e transfere petróleo e será instalado no campo de Marlim, com início de produção previsto para o primeiro trimestre de 2023.

O navio, que tem capacidade de produzir até 70 mil barris de petróleo por dia (bpd) e processar até 4 milhões de metros cúbicos de gás por dia, é estratégico para o Plano de Renovação da Bacia de Campos, voltado para a renovação de ativos maduros operados pela companhia na região. A companhia está investindo US$ 16 bilhões nesse programa que integra o Plano Estratégico para o período de 2022 a 2026.

A nova plataforma será interligada a 32 poços, com pico de produção previsto para 2025. A Bacia de Campos foi pioneira em inovação e polo internacional de tecnologia offshore e berço da produção em águas profundas no Brasil.