Caiu no Enem traz correção de questões do 2º dia; confira na íntegra

Pelo oitavo ano consecutivo, os veículos públicos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) transmitiram a correção das principais questões do Exame Nacional do Ensino Médio logo após o término das provas. Neste domingo (20), o especial Caiu no Enem comentou, ao vivo, os temas apresentados aos candidatos no segundo dia de provas.

Assista na íntegra:

Com a presença de professores, o programa trouxe a resolução das perguntas mais difíceis de matemática. Os convidados também explicaram os resultados dos pontos exigidos nas provas de ciências da natureza, área que contempla disciplinas como física, química e biologia.

A iniciativa multiplataforma entrou no ar na programação da TV Brasil, nas redes sociais da emissora, na Rádio MEC AM e na Rádio Nacional AM e OC. Com uma hora e meia de duração, o conteúdo temático ainda fica disponível para o público acompanhar quando e onde quiser no app TV Brasil Play.

Os interessados puderam participar da produção pelas redes sociais com as hashtags #EBCnoEnem ou #CaiunoEnem para enviar dúvidas e comentários. O especial ainda é disponibilizado pelas afiliadas que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).





Além dos especialistas no estúdio, o Caiu no Enem teve entradas ao vivo de repórteres com notícias e entrevistas. Os educadores comentaram, analisaram e esclareceram os assuntos importantes abordados em cada prova e detalharam os itens mais complexos da avaliação.

Os veículos da EBC acompanham os preparativos e trazem diversos conteúdos sobre a realização do Enem há semanas. Às vésperas e no dia da prova, a TV Brasil, a Rádio MEC e a Rádio Nacional apresentaram uma série de informações úteis para os candidatos.





Um dos destaques da cobertura temática foi a publicação de matérias especiais na Agência Brasil e nas redes sociais da empresa. O público pôde ficar informado em tempo real com os fatos mais relevantes associados à avaliação e também se atualizar nos boletins e noticiários na programação das emissoras.

Aplicado em todo o país nos dias 13 e 20 de novembro, o Enem 2022 segue o mesmo formato dos últimos anos com provas impressas e digitais formadas por 180 questões objetivas e uma redação. A primeira avaliação reuniu as disciplinas de linguagens, ciências humanas e a redação. A segunda destacou o aprendizado em matemática e ciências da natureza.

Apresentado pela jornalista Gabriela Mendes, o Caiu no Enem recebeu professores de diferentes áreas do conhecimento, que atenderam às solicitações de estudantes entrevistados pelas equipes de reportagem da EBC e daqueles que fazem questionamentos pelas redes sociais.

Os especialistas ressaltaram os pontos exigidos no exame, indicaram as surpresas dos conteúdos cobrados e refletiram sobre as perguntas consideradas complicadas ou polêmicas. Além da resolução dos itens mais pedidos pelo público, os educadores fizeram comentários gerais sobre a avaliação.

O programa também explicou o cálculo da nota e mostrou como os interessados podem usá-la. Os professores compartilharam orientações sobre escolha da carreira, concorrência para ingresso na faculdade, mercado de trabalho, profissões, habilidades e aptidões do futuro. Eles trouxeram dicas e esclareceram dúvidas sobre o sistema de seleção para acesso ao ensino superior.

Plataforma Questões Enem

A EBC oferece um sistema que reúne as provas aplicadas no Enem desde 2009. A plataforma gratuita Questões Enem permite que os estudantes testem seus conhecimentos de maneira prévia e se preparem melhor para o exame.

O interessado pode escolher diferentes áreas de conhecimento para aferir o resultado de seus estudos. O banco seleciona questões de maneira aleatória para que o aluno possa resolvê-las. A página busca ajudar os candidatos ao facilitar o acesso e familiarizá-los às mais recentes abordagens da avaliação.

A plataforma grava quais questões o estudante já respondeu e cria um teste personalizado a cada acesso. As informações fornecidas no preenchimento de cadastro de usuário não são repassadas a terceiros pela EBC, conforme a política de privacidade.

Conteúdo e horário das provas





Cerca de 3,4 milhões de estudantes estavam aptos a participar da edição 2022 do Enem nos dias 13 e 20 de novembro em todo o país. Na primeira prova, os candidatos responderam a 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias que englobam conhecimentos de história, geografia e sociologia.

Na mesma data, os estudantes fizeram o exame de linguagens, códigos e suas tecnologias, com 40 questões de língua portuguesa e cinco de inglês ou espanhol. Os participantes ainda elaboraram uma redação. Eles tiveram cinco horas e meia para entregar o cartão de respostas.

Neste domingo, os concorrentes responderam a 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza que compreendem disciplinas como física, química e biologia. O tempo de duração da segunda prova foi de cinco horas.

A aplicação do Enem seguiu o horário de Brasília. Os portões abriram às 12h e fecharam às 13h. A avaliação começou às 13h30.

Sobre a EBC





Criada em 2007 para fortalecer o sistema público de comunicação, a Empresa Brasil de Comunicação é gestora da TV Brasil, Agência Brasil, Radioagência Nacional, Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro (1.130 KHz), Rádio Nacional AM de Brasília (980 KHz), Nacional FM de Brasília (96,1 MHz), Rádio MEC AM do Rio de Janeiro (800 KHz), Rádio MEC FM do Rio de Janeiro (99,3 MHz), Rádio Nacional da Amazônia OC (11.780 KHz e 6.180 KHz), Rádio Nacional AM do Alto Solimões (670 KHz) e Rádio Nacional FM do Alto Solimões (96.1 MHz).

Serviço

Especial Caiu no Enem – 2ª prova – domingo, dia 20/11, ao vivo, às 19h30

Plataforma Questões Enem –

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Site: https://tvbrasil.ebc.com.br

WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv

TV Brasil Play: https://tvbrasilplay.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube: https://www.youtube.com/tvbrasil

Facebook: https://www.facebook.com/tvbrasil

Twitter: https://twitter.com/TVBrasil

TikTok:

Saiba como sintonizar a TV Brasil

Agência Brasil na internet e nas redes sociais

Site: https://agenciabrasil.ebc.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/agencia.brasil

Facebook: https://www.facebook.com/agenciabrasil.ebc

Twitter: https://twitter.com/agenciabrasil

YouTube: https://www.youtube.com/AgênciaBrasilOficial

Rádio Nacional na internet e nas redes sociais

Site: https://radios.ebc.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr

Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv

YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr

Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr

Twitter: https://twitter.com/radionacionalbr

WhatsApp: (61) 99674-1536

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz

Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz

São Paulo: FM 87,1 MHz

Recife: FM 87,1 MHz

São Luís: FM 93,7 MHz

Amazonas: 11.780KHz e 6.180KHz OC

Alto Solimões: FM 96,1 MHz

Rádio MEC na internet e nas redes sociais

Site: https://radios.ebc.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/radiomec

Spotify: https://open.spotify.com/user/radiomec

YouTube: https://www.youtube.com/radiomec

Facebook: https://www.facebook.com/radiomec

Twitter: https://twitter.com/radiomec

WhatsApp: (21) 99710-0537

Como sintonizar a Rádio MEC

Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz

Parabólica – Star One C2 – 3748,00 MHz – Serviço 3

Celular – App Rádios EBC para Android e iOS