Soldado da FAB atira e mata colega em alojamento militar

Um desentendimento entre dois soldados da Força Aérea Brasileira (FAB) resultou no assassinato de Kauan Jesus da Cunha Duarte, 19 anos, na manhã deste sábado (19), em Brasília. O jovem levou um tiro na cabeça no alojamento da guarda, no prédio anexo ao Ministério da Defesa, em Brasília. O autor do disparo foi identificado como Felipe de Carvalho Sales, que também tem 19 anos e era colega de farda de Kauan.

Segundo Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o caso foi registrado como homicídio na 5ª Delegacia de Polícia (DP), mas, por se tratar de crime militar, a investigação ficará sob responsabilidade da FAB.

Em nota, o Ministério da Defesa lamentou a ocorrência. “É com profundo sentimento de tristeza e pesar que o Ministério da Defesa lamenta o incidente ocorrido, na manhã deste sábado (19.11), no alojamento da guarda, localizado no prédio anexo da Pasta, e que vitimou, por meio de disparo de arma de fogo, um militar da Força Aérea Brasileira (FAB). O Ministério rende as condolências aos familiares e amigos, pela irreparável perda”.