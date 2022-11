Thuram e Disasi completam lista de convocados da França para Mundial

O atacante do Borussia Moenchengladbach Marcus Thuram e o zagueiro do Mônaco Axel Disasi foram convocados para disputar a Copa do Mundo pela França, informou a federação francesa (FFF) nesta segunda-feira (14).

Thuram, de 25 anos, é o 26º jogador da lista para o Mundial do Catar, onde a França buscará manter o título.

Disasi foi convocado depois que o zagueiro do Paris Saint-Germain Presnel Kimpembe foi cortado por causa de uma lesão no tendão, disse a FFF.

Insuffisamment rétabli de sa blessure, Presnel Kimpembé ne participera pas à la Coupe du Monde. 𝗔𝘅𝗲𝗹 𝗗𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 a été appelé pour le remplacer !#FiersdetreBleus pic.twitter.com/UpaVQZWPWf — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2022

Veja a lista da França:

Goleiros: Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda

Defensores: Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Axel Disasi, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano, Raphael Varane

Meio-campistas: Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Jordan Veretout

Atacantes: Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Christopher Nkunku, Marcus Thuram

* É proibida a reprodução deste conteúdo.