Ucrânia diz que Rússia quer transformar Kherson em “cidade da morte”

Um conselheiro do presidente Volodymyr Zelenskiy, da Ucrânia, disse nesta quinta-feira (10), que a Rússia quer transformar Kherson em uma “cidade da morte”. Ele acusou Moscou de colocar minas explosivas em tudo, desde apartamentos até sistemas de esgotos, e de planejar bombardear a cidade do Sul da Ucrânia a partir do outro lado do Rio Dnipro.

O conselheiro presidencial Mykhailo Podolyak fez o comentário um dia depois de o ministro da Defesa russo determinar a suas tropas que se retirassem de Kherson e assumissem posições em linhas defensivas na margem oposta do Dnipro.

“Isso é o que o mundo russo parece: veio, roubou, celebrou, matou testemunhas, deixou ruínas e foi embora”, escreveu ele no Twitter.

