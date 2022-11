Terremoto no Nepal mata pelo menos seis moradores e abala Nova Delhi

Um terremoto no Oeste do Nepal matou pelo menos seis moradores, quatro deles crianças. O tremor destruiu casas de barro e tijolos em comunidades remotas que vivem no sopé do Himalaia.

O terremoto ocorreu nas primeiras horas desta quarta-feira (9), quando todas as famílias estavam em suas casas. O epicentro foi localizado perto de um parque nacional no distrito pouco povoado de Doti, 430 quilômetros (km) a oeste da capital do Nepal, Katmandu.

Canais de televisão locais mostraram equipes de resgate limpando os escombros em busca de vítimas e sobreviventes, enquanto as mulheres observavam, sentadas ao ar livre com bebês enrolados em cobertores para protegê-los do frio.

Cerca de 536 km a sudoeste, moradores da capital indiana, Nova Delhi, foram acordados pelo tremor de magnitude 5,6.

Cinco pessoas ficaram gravemente feridas, disse Bhola Bhatta, vice-superintendente de polícia de Doti. Os gravemente feridos foram levados para um hospital de Katmandu.

O Nepal ainda está sendo reconstruído, depois que dois grandes terremotos em 2015 mataram quase 9 mil pessoas, destruíram cidades inteiras e templos centenários, causando impacto de US$ 6 bilhões na economia.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) mediu o terremoto em magnitude 5,6 e disse que ocorreu a uma profundidade de cerca de 15,7 km. O centro sismológico do Nepal registrou magnitude 6,6.

