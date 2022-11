Norte-americanos vão às urnas em eleições legislativas

Os norte-americanos vão às urnas nesta terça-feira (8) em eleições legislativas de meio de mandato. A votação vai definir se os democratas perderão ou manterão o controle do Congresso e, consequementemente, a capacidade de avançar com a agenda do presidente Joe Biden nos próximos dois anos.

Tradicionalmente, o partido que controla a Casa Branca perde assentos no Congresso nas eleições de meio de mandato, e as previsões não partidárias sugerem que os resultados de hoje não serão exceção. As preocupações com a inflação elevada e o crime estão mais presentes nas mentes dos eleitores do que o fim do direito nacional ao aborto e a violência da invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Trinta e cinco cadeiras do Senado e todas as 435 cadeiras da Câmara dos Deputados estão em disputa. Os republicanos são amplamente favoritos para ocuparem os cinco lugares de que necessitam para controlar a Câmara, enquanto o controle do Senado – atualmente dividido em 50-50, com os democratas tendo o voto de desempate – dependerá de disputas acirradas na Pensilvânia, em Nevada, na Geórgia e no Arizona.

Mesmo antes da conclusão das eleições de meio de mandato, a disputa presidencial de 2024 já ganha corpo. O ex-presidente Donald Trump emitiu, na noite dessa segunda-feira (7), a mais forte sinalização de que em breve dará início à terceira campanha consecutiva à Casa Branca, afirmando a apoiadores em Ohio que fará “grande anúncio” em 15 de novembro.

Ele não especificou o que será, mas tem indicado que disputará novamente a Presidência desde que foi derrotado por Biden em sua tentativa de reeleição em 2020.

Centenas de apoiadores das falsas alegações de Trump, de que a sua derrota foi o resultado de uma fraude generalizada, estão disputando cargos na eleição de meio de mandato deste ano, incluindo vários candidatos a posições que lhes dariam supervisão direta das eleições presidenciais de 2024 em estados-chave.

Mais de 42 milhões de norte-americanos votaram antecipadamente antes do dia das eleições, por correio ou pessoalmente, de acordo com dados do Projeto Eleitoral dos Estados Unidos. Os funcionários eleitorais estaduais advertem que os resultados completos podem não ser conhecidos nos dias seguintes. O controle do Senado pode depender de um segundo turno na Geórgia que, se necessário, ocorrerá em 6 de dezembro.

Uma Câmara dos Deputados sob controle republicano seria capaz de bloquear projetos de lei que abordassem prioridades democratas, como o direito ao aborto e as alterações climáticas. Os republicanos também poderiam iniciar um confronto sobre o limite máximo da dívida da nação, o que poderia abalar os mercados financeiros e lançar investigações potencialmente prejudiciais do ponto de vista político sobre o governo e a família de Biden.

Os republicanos também podem tentar usar sua influência para tornar permanentes os cortes fiscais individuais de 2017, aprovados na gestão Trump, e proteger os cortes fiscais das empresas que os democratas têm tentado, sem sucesso, reverter ao longo dos últimos dois anos.

Um Senado republicano manteria o controle sobre as nomeações judiciais de Biden, incluindo qualquer vaga na Suprema Corte. O principal republicano no Senado, Mitch McConnell, já deu a entender que poderia se recusar a preencher um lugar na Suprema Corte até depois das eleições presidenciais de 2024, caso volte ao cargo de líder da maioria.

O governo dividido intensificaria as atenções sobre o tribunal, cada vez mais conservador, que já emitiu decisões de grande alcance, revogando o direito ao aborto em nível nacional e expandindo os direitos às armas, entre outros.

Há também 36 eleições para governadores e dezenas de outras disputas em nível estadual no pleito, incluindo campanhas a governador acirradas nos estados do Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona e Geórgia.

