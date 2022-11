Real Madrid e Liverpool se enfrentarão nas oitavas da Champions

O atual campeão europeu Real Madrid (Espanha) enfrentará o Liverpool (Inglaterra) nas oitavas de final da Liga dos Campeões – uma repetição da final da temporada passada – enquanto o Paris Saint-Germain (Alemanha) vai encarar o campeão alemão Bayern de Munique (Alemanha), definiu um sorteio realizado nesta segunda-feira (7) em Nyon (Suíça).

Round of 16 draw: Liverpool face Real Madrid in repeat of 2022 final, Paris get Bayern 🗒️#UCLdraw

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2022