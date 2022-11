De olho na Libertadores, São Paulo visita Fluminense pelo Brasileirão

Já classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2023, o Fluminense encara o São Paulo neste sábado (5) no Maracanã, pela 36ª rodada, a antepenúltima da Série A do Campeonato Brasileiro. Na quarta colocação, o time carioca quer subir ainda mais na tabela, enquanto a equipe paulista (8ª) ainda sonha com o G6, que garante vaga na principal competição do continente. O duelo às 16h30, no Rio de Janeiro, será transmitido ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão de notícias com Bruno Mendes.

🎵 MEU CORAÇÃO ACELERA

VENDO O MARACA CANTAR 🎵 CHEGOU O #DIADEFLU! HOJE TEM FLUMINEEEEEEENSE NO MARACANÃ! VAMOS PRA CIMA, FLUZÃO! pic.twitter.com/yEcCa1Zosj — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 5, 2022

Com moral alto, o Fluminense busca encerrar o campeonato com a melhor campanha desde a de 2012, quando foi tetracampeão brasileiro. O time comandado pelo técnico Fernando Diniz está invicto há quatro jogos. No ataque do Tricolor carioca está o argentino Germán Cano, artilheiro do Brasileirão com 21 gols marcados.

“Vamos procurar isso [a vitória]. A gente se preparou muito para aplicar tudo dentro de campo. O São Paulo vai chegar aqui com muita vontade de ganhar o jogo, mas a gente também precisa ganhar”, afirmou Cano, que soma ao todo 39 gols nesta temporada.

No primeiro turno, os times tricolores empataram em 2 a 2 no Morumbi. Nos últimos dez confrontos entre as equipes, muito equilíbrio: foram três vitórias para cada lado e quatro empates.

Para o jogo desta tarde, o técnico Diniz terá o retorno do volante Felipe Melo, que já cumpriu suspensão na última rodada.

O Fluminense deve entrar em campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Cristiano; André, Martinelli, Yago Felipe e Ganso; Arias e Cano.

Hoje tem São Paulo em campo! É #DiaDeTricolor! ⚽️ Fluminense x São Paulo

🏟 Maracanã

⏰ 16h30

🏆@Brasileirao 📺 Premiere

🎙 SPFC Play#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/jhKPUdbWZP — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 5, 2022

O São Paulo, comandado por Rogério Ceni, também não perde há quatro rodadas. Na última delas empatou em casa com o Atlético-MG em 2 a 2. O retrospecto como visitante também é animador: são cinco jogos sem derrotas.

Para seguir sonhando com a Libertadores, Ceni terá a difícil missão de contornar 12 desfalques, a maioria por restriçoes do departamento médico (Alisson, Andrés Colorado, Caio, Diego Costa, Eder, Igor Vinícius, Nikão, Rodriguinho, Miranda e Moreira). Também não entrarão em campo nesta tarde Rodrigo Nestor, suspenso após levar o terceiro amarelo na última rodada, e Rodrigo Nestor por estar cedido à seleção equatoriana.

A provável escalação do Tricolor paulista deve ter Felipe Alves, Rafinha, Ferraresi, Léo, Reinaldo, Pablo Maia, Igor Gomes, Patrick, Wellington, Luciano e Calleri.

* Colaboração dos estagiários Luiz Eduardo da Silva e Pedro Dabés, sob supervisão de Verônica Dalcanal